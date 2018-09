Inspirados por livros, alunos indígenas no Pará criam gibi sobre conservação ambiental

Atividade foi desenvolvida na comunidade ribeirinha Nova Vista, em Santarém. Iniciativa se deu após dica de professor sobre a leitura de trilogia que destaca saga de super-heróis em defesa da floresta Amazônica.

O ambiente escolar é ideal para se dar início às ideias que podem ajudar na preservação do meio ambiente. Foi pensando assim que alunos indígenas da região de rios de Santarém, no oeste do Pará, criaram gibis que destacam o potencial do meio ambiente e como o ser humano pode ajudar a mantê-lo, tirar proveito, mas sem agredir a natureza.

Os estudantes são do 1º ano do ensino médio do Sistema Modular de Ensino Indígena (Somei) da aldeia Nova Vista, comunidade localizada na Reserva Extrativista (Resex) Tapajós Arapiuns, e a iniciativa de criação dos gibis partiu depois da leitura da trilogia “Amazon-Guerreiros da Amazônia”, que conta a saga de jovens super-heróis em defesa da floresta Amazônica.

Todo o trabalho de criação ocorreu durante gincana cultural e os jovens usaram como base para os textos temas da realidade local, como desmatamento, pesca ilegal e preservação da floresta. A delicadeza dos traços dos desenhos foi feita à mão.

