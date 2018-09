Eleição 2018: qual a formação dos candidatos à presidência?

A maioria dos presidenciáveis tem ensino superior

Daqui a um mês, mais de 147 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher seus representantes para os cargos de deputados federais, estaduais ou distritais, senadores, governadores e quem comandará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Este ano, 13 nomes pretendem ocupar o Palácio da Alvorada, em Brasília. Envolvidos em polêmicas, Lula e Bolsonaro enfrentam problemas em suas candidaturas. O petista, preso desde o dia 7 de abril, foi enquadrado na Lei de Ficha Limpa e consta no site do Tribunal Eleitoral Superior como inapto. O PT tem até 20 dias antes do pleito eleitoral para substituí-lo oficialmente. Por enquanto, a campanha é liderada pelo atual candidato a vice, Fernando Haddad. Já Bolsonaro denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por crime aguarda julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram duas outras contestações, aprovando por unanimidade a candidatura do militar.

Na hora do voto, diversas questões são levadas em conta pelos brasileiros: trajetória política, experiência, gênero, idade… E a formação? Entre os possíveis representantes do Brasil a maioria possui ensino superior. Conheça um pouco da vida acadêmica de cada um deles.

Alvaro Dias

Candidato do Podemos, Alvaro Fernando Dias, tem 73 anos e nasceu na cidade de Quatá, em São Paulo. Alvaro possui licenciatura em História, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina.

Cabo Daciolo

Benevenuto Daciolo Fonseca Dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, tem 42 anos e disputará a presidência pela primeira vez. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, eleito nas eleições de 2014, Cabo Daciolo é pastor evangélico e bombeiro. Formado em Turismo, Daciolo não exerceu a profissão.