Facebook lança plataforma para monetizar streaming de jogos no Brasil

Com Level Up, gamers podem ganhar dinheiro com suas transmissões ao vivo feitas no Facebook

Bruna Telles

O Facebook revelou um novo programa que busca estimular os streamings de games na rede social. Lançado no Brasil nesta quarta-feira (19), a plataforma Level Up promete permitir que streamers ganhem dinheiro a partir das suas transmissões ao vivo. A empresa também promete que os seus usuários terão acesso antecipado a novas ferramentas. Veja, a seguir, como o Level Up funciona e como entrar no programa do Facebook.

Como vai funcionar

O Level Up funciona de forma similar aos bits e cheers da Twitch, e os criadores de conteúdo poderão ganhar dinheiro através do Facebook Stars. O recurso possibilita que os espectadores enviem um número X de estrelas por meio do bate-papo de uma transmissão. O Facebook, por sua vez, pagará ao criador US$ 0,01 (cerca de R$ 0,04) por estrela recebida. O processo de pagamento será feito por meio das contas do Facebook, App Store ou Play Store.

Os criadores poderão acompanhar quantas estrelas receberam, bem como ver comentários das transmissões por meio do Painel do Streamer. A empresa ainda está fazendo teste de Stars gratuitas. A ideia é que os fãs apoiem seus criadores favoritos, pelo menos no primeiro momento, sem nenhum custo.

