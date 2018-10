Concurso público: algumas graduações oferecem vantagens na hora da prova

Em 2018, estão previstas mais de 160 mil vagas em concursos públicos

Pensando na estabilidade da carreira pública e em uma boa remuneração, estudantes começam a investir em concurso público desde cedo. Por esse motivo, é tão acirrada a concorrência. Você sabia que algumas opções de graduação podem oferecer vantagens a esses jovens que desejam ingressar na carreira pública? Esse diferencial acontece devido a algumas habilidades desenvolvidas durante o curso e disciplinas que são essenciais para a maioria dos concursos.

Em 2018, está prevista a abertura de mais de 160 mil vagas em concursos públicos. Em 2016, quando o Brasil estava mais impactado pela crise, foram ofertadas 100 mil vagas e, em 2017, foram apenas 79 mil. Existem oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O importante é ficar ligado ao conteúdo que vai cair na prova – entre o edital e o exame há um prazo entre 60 a 90 dias – que pode e deve ser usado para a preparação.

Segundo Flávio Augusto Monteiro de Barros, coordenador pedagógico do Curso FMB, que ministra aulas EAD, fazer uma graduação em Direito ou Administração facilita muito a aprovação em concursos. “A graduação em Direito permite o acesso aos concursos de carreiras jurídicas. Além disso, quase todos os concursos têm alguma matéria que envolve esse curso. Já a graduação em Administração confere maior facilidades para o estudo das matérias dos concursos relacionados com as carreiras fiscais”, assegurou.

Além de sair na frente na hora de concorrer a uma vaga que exige formação específica nessas áreas, os graduandos ou graduados destes cursos saem mais preparados também para disputas mais genéricas. “Há inúmeros concursos. Quanto menor a exigência, maior é a procura. Os concursos que exigem apenas nível médio são os mais concorridos e os concurseiros que já possuem um maior preparo se inscrevem para a maioria deles. Por isso, um curso preparatório facilita o caminho da aprovação”, explica o coordenador.

Confira as carreiras com mais oportunidades em concursos públicos:

Direito – A graduação em Direito é a área com mais opções. Desde prefeituras até os grandes órgãos brasileiros, todos abrem vagas específicas para profissionais de Direito, normalmente com bons salários. Dentro da esfera pública, as melhores oportunidades estão nos âmbitos estadual e federal.

Analista jurídico — salário inicial acima de R$ 8.000,00

Delegado de polícia civil (esfera estadual) — entre R$ 9.000,00 e R$ 17.000,00, dependendo do estado da federação

Delegado de polícia federal — acima de R$ 17.000,00

Administração – Vagas com exigência dessa graduação também são abertas em órgãos de todas as regiões do Brasil. Os Administradores têm ainda bons salários na promissora carreiras de Analista, como é o caso dos TRE’s que ofertam salários iniciais de R$ 10.180,00.

Analista do INSS – salários acima de R$ 7.000,00

Analista do TRE – acima de R$ 10.000,00

Diplomata – acima de R$ 15.000,00

Saúde – A área da Saúde tem grande demanda de profissionais. Os altos salários das funções de Medicina são o grande destaque, mas a necessidade de profissionais de outras formações como Psicólogos, Nutricionistas e, principalmente, Enfermeiros é crescente.

Enfermagem – salários médios entre R$ 1.500,00 e R$ 9.000,00

Nutrição – entre R$ 2.600,00 e R$ 3.800,00

Psicologia – entre R$ 3.100,00 e R$ 4.800,00

Educação – A área da Educação também não pode ser deixada de lado quando o assunto é concursos, principalmente no âmbito municipal. Prefeituras sempre abrem muitas vagas para professores e a demanda é constante.

Professor municipal – salários médios entre R$ 2.900,00 e R$ 3.700,00

Professor estadual – entre R$ 3.200,00 e R$ 4.500,00

Professor federal (carreira acadêmica) – entre R$ 8.000,00 e R$ 17.000,00

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil