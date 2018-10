Datafolha: Bolsonaro tem 58% dos votos válidos e Haddad, 42%

O instituto ouviu 3 232 pessoas em 227 municípios

Nesta quarta (10), saiu o resultado da primeira pesquisa Datafolha com intenção de votos para presidente após as eleições de primeiro turno de domingo (7). Jair Bolsonaro (PSL) apresenta 58% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) fica com 42%. A contagem exclui os brancos, nulos e indecisos. O instituto ouviu 3 232 pessoas em 227 municípios. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Quando se leva em conta a intenção de voto total, Bolsonaro tem 49% e Haddad registra 36%. Brancos e nulos somam 8% e indecisos, 6%.

Via VEJA São Paulo