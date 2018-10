Como fazer sua viagem e conseguir passagem barata mesmo com a alta do dólar

O cenário de crise econômica em diversos países, principalmente no Brasil, faz com que muitos viajantes repensem sobre a possibilidade de ir viajar para determinado destino – principalmente se levarmos em consideração a alta da moeda estrangeira, o dólar, e a dificuldade de encontrar passagem barata.

Recentemente o preço de venda da moeda americana atingiu 4,1957 reais – o maior valor da história desde a criação do Plano Real – com a variação do câmbio diretamente afetada, os destinos internacionais podem acabar saindo das opções de lugares para visitar, mas saiba que as viagens em território nacional também são afetadas.

Hoje, apresentaremos algumas dicas para você não perder as esperanças e conseguir realizar sua viagem comprando passagens aéreas baratas, mesmo com a alta do dólar.

