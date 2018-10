Após três quedas seguidas, dólar sobe e fecha o dia em R$ 3,72

Banco Central não fez vendas extraordinárias futuras da moeda norte-americana

A cotação da moeda norte-americana terminou esta quinta-feira, dia 18, em alta, encerrando três pregões consecutivos de queda. O dólar subiu 1,11%, cotado a R$ 3,7222, invertendo o cenário desta quarta, dia 17, quando fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,68. O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar vendas extraordinárias futuras da moeda.

Dólar acumula queda de 9% em outubro

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou a sessão em queda de 2,24%, com 83.847 pontos. Os papéis das principais empresas, chamadas de blue chip, seguiram a mesma tendência, com Petrobras fechando em baixa de 2,84%, Vale com menos 3,91%, Itaú desvalorizada em 2,97% e Bradesco com menos 2,76%.

Agência Brasil