Concursos têm inscrições abertas para quase 27 mil vagas

Há cargos em disputa para todos os níveis de escolaridade.

Mais de 100 concusos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem quase 27 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Nesta segunda-feira (22), pelo menos 7 órgãos abrem as inscrições para mais de 100 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários chegam a R$ 26.125,15 na Defensoria Pública do Maranhão, que oferece oito vagas. O concurso com mais oportunidades é o da Secretaria de Educação do Paraná, com 15,5 mil oportunidades.

Veja mais no G1