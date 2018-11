Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata tem início em Macapá

O Município deu início nesta quinta-feira, 1º de novembro, a mais uma edição da campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata. Com o objetivo de sensibilizar a população masculina sobre os perigos do segundo câncer que mais mata entre os homens, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizou na UBS Cidade Nova uma programação com consultas médicas, testes rápidos, verificação de pressão arterial e o encaminhamento para o PSA – exame usado para o diagnóstico da presença de alterações na próstata.

Atualmente, a Semsa realiza os exames de PSA nas UBS’s Marabaixo, Pedro Barros, Marcelo Cândia, Rubim Aronovitch e Perpétuo Socorro. “Nossa proposta e intensificar as atividades de educação em saúde, informando e orientando quanto à necessidade da prevenção. A mulher já faz a prevenção. Já o homem só procura o serviço quando já tem o problema. É necessário prevenir, por isso queremos quebrar esse preconceito de que o homem não vai ao médico”, explicou a coordenadora municipal de Saúde do Homem, Riza Lima.

Durante todo o mês, a coordenação realizará atividades em diversos pontos da cidade e ações intensificadas em todas as Unidades Básicas de Saúde UBS’s, com palestras que ajudam a tirar dúvidas como do mecânico Carlos Silva, que não sabia que já estava na idade de fazer o rastreamento do PSA. “Eu achava que só a partir dos 60 anos que precisava fazer o exame, por acaso eu vim na unidade e fui convidado pela equipe para participar da ação”, disse o mecânico de 55 anos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, homens a partir dos 50 anos devem fazer exames de rotina para a prevenção do câncer. Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina, dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames necessários.

Jamile Moreira