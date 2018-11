Novo saque do PIS/PASEP estará disponível no dia 20 de novembro

Grana poderá ser sacada por profissionais que trabalharam por ao menos 30 dias no ano passado com remuneração de até dois mínimos

Os trabalhadores brasileiros nascidos no mês de novembro que atuaram por ao menos 30 dias no ano passado com remuneração média de até dois salários mínimos poderão sacar a partir da próxima terça-feira (20) o Abono Salarial do PIS (Programa de Integração Social) 2018/2019.

No caso dos servidores inscritos no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), os valores serão liberados na semana que vem para os profissionais com remuneração mensal média de até dois salários mínimos com benefícios de número final 4.

