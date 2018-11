Hackers derrubam mais de 6.500 páginas da deep web

Douglas Ciriaco

Um ataque hacker resultou na derrubada de mais de 6.500 páginas hospedadas em um popular servidor da deep web, o Daniel’s Hosting. Ele ficava escondido na rede Tor e o administrador do servidor Daniel Winzen garantiu que não há qualquer backup das páginas deletadas.

O ataque aconteceu no último dia 15 e a invasão foi feita de um jeito bem simples: usando nome de usuário e senha de acesso ao administrador do servidor. Todas as contas armazenadas por Winzen foram removidas, segundo comunicado publicado na página oficial da empresa.

Não há como se recuperar desta falha, afirmou o administrador do servidor

O invasor ainda apagou a conta de administrador que ele mesmo criou após remover todas as páginas do servidor, listas de links, contador de acessos e banco de dados de chat. “Não há como se recuperar desta falha, todos os dados se foram”, escreveu Winzen. “Vou reestabelecer o serviço uma vez que a vulnerabilidade seja encontrada, mas primeiro eu preciso fazer isso. O mais provável é que o serviço esteja de volta em dezembro”, finalizou.

