Quase 10 milhões não sabem que foram contaminados pelo HIV

O número de novos casos de aids no mundo sofre uma queda importante e milhares de mortes passaram a ser evitadas, graças aos tratamentos. Mas 9,4 milhões de pessoas continuam sem saber que estão contaminadas.

Os dados estão sendo divulgados nesta quinta-feira, 22, pela UNAids. De acordo com a entidade, 75% das pessoas vivendo com o vírus do HIV hoje sabem que estão contaminadas. Em 2015, a taxa de pessoas que conhecia sua situação era de apenas 67%.

Mas os especialistas ainda apelam por novos esforços para permitir atingir o restante da população, inclusive para ampliar o controle sobre a proliferação da doença. No Brasil, a estimativa é de que taxa de pessoas contaminadas que desconhecem sua situação é de cerca de 15% do total da população com o vírus do HIV.

