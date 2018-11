Driver defeituoso da Intel causa nova interrupção na atualização do Windows 10

Camila Rinaldi

A atualização do Windows 10 continua gerando dores de cabeça nos usuários. Desta vez, a Microsoft teve que bloquear o update para alguns dispositivos que usam drivers de vídeo defeituosos da Intel.

Depois de atualizar o sistema do computador para a versão 1089 do Windows 10, alguns usuários estão informando que a reprodução de áudio parou de funcionar em monitores ou televisores conectados ao PC via HDMI, USB-C ou DisplayPort.

Até o momento, sabe-se que isso acontece apenas em computadores que usam drivers de vídeo específicos da Intel. Segundo a equipe de suporte da Microsoft, a Intel “inadvertidamente” lançou duas versões do seu driver de vídeo, que acidentalmente estão ativando recursos não suportados no Windows.

