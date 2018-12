Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta-feira, 6 de dezembro

As conversas entre os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o encontro do G20 na Argentina deve ajudar a evitar tensões comerciais maiores. De acordo com a agência Reuters, um diplomata chinês afirmou que os líderes tiveram um diálogo “amigável e sincero”.

Nesta semana, Trump já havia admitido a possibilidade de prolongar a trégua de 90 dias negociada com a China, para travar a disputa comercial entre os países. O prazo começou a correr em 1º de dezembro, quando os líderes acertaram um cessar fogo na guerra comercial, em Buenos Aires, à margem da cúpula do G20.

No Brasil, o mercado financeiro acompanha os próximos passos dessa negociação, além da movimentação do governo de transição de Jair Bolsonaro, que anunciou sua equipe praticamente inteira.

Saiba mais no Metro Jornal