Saiba como preparar o currículo ideal

Um dos requisitos pontuais em uma entrevista de emprego é o currículo. Quando bem produzido, este documento que resume suas informações pessoais e profissionais, é um bônus no momento da seleção para uma vaga de emprego. Mas você sabe como preparar o currículo ideal?

Reunimos neste artigo informações importantes para elaborar um currículo que descreva da melhor maneira o seu histórico profissional.

Dica 1

Para começar, identifique-se. Insira nome, contato, data de nascimento. Abaixo coloque também o e-mail, mas atenção ao endereço eletrônico que você vai passar. Escolha um e-mail que seja profissional. Muitas pessoas têm o hábito de colocar e-mails com apelidos que não acrescentam em nada, pelo contrário, prejudicam no momento da seleção.

Dica 2

Quanto mais conciso e claro um currículo, melhor. Encher o documento com todas as experiências que você já teve na vida pode também ser um ponto negativo. Procure colocar as três últimas experiências profissionais que você teve que tenham relação com a vaga pretendida.

Dica 3

Veja o vídeo abaixo com a Especialista em Recrutamento, Clara Bonneli. Além de tirar dúvidas, a especialista também dá dicas valiosas para quem está planejando conquistar uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Assista:

