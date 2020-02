Mercado de caminhões da Scania no Brasil deve crescer 15% em 2020

A Scania está animada com o mercado brasileiro para o ano de 2020. A empresa projeta crescimento nas vendas em todos os seus mercados de atuação: caminhões, ônibus, serviços e motores industriais, marítimos e para geração de energia.

Uma das novidades de 2019, a nova geração de caminhões com 12% a mais de economia em comparação à anterior, recebeu mais de 12 mil encomendas. Para o ano de 2020 a Scania aposta na tecnologia de motores a gás e/ou biometano com as entregas dos caminhões a partir de abril e o início das vendas dos ônibus, no segundo semestre.

A Scania acredita que em 2020 o mercado de caminhões em que atua, acima de 16 toneladas (semipesados e pesados), deve aumentar entre 10% e 15% na comparação com o ano passado. Já na área de motores industriais, marítimos e para geração de energia a projeção é de seguir o crescimento da economia em 2020.

Gás natural e biometano

O portfólio tem opções movidas a diesel, biogás e biometano. A Skania também pretende dobrar os pedidos de 2019 na aplicação de gás natural e biometano nos grandes equipamentos consumidores de energia. A tendência é de redução dos carros usados ,com a renovação da frota brasileira.

