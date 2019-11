Carreira contábil: Dicas e orientações para quem está iniciando sua jornada

Sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho é desafiador. Por isso, confira nossas dicas que vão te ajudar a planejar sua carreira.

A cada começo e meio de ano novos contadores estão saindo das faculdades e ingressando no mercado de trabalho. Em meio a situação atual do país conquistar uma boa vaga de trabalho torna-se um trabalho ainda mais desafiante, é preciso tempo e planejamento. Pensando em ajudar você a no começo da sua carreia, o Contador Parceiro separou algumas dicas para você dar início ao seu plano de sucesso.

1. Aproveite o que você aprendeu na faculdade

A primeira coisa é pensar em tudo que aprendemos nos anos de faculdades. Faça uma lista com seus conhecimentos, as habilidades que adquiriu e reflita sobre a área contábil você gostaria de trabalhar. Nesse tempo de estudo acabamos por conhecer diversas opções que podemos seguir dentro do novo campo de estudo, por isso esta lista vai te ajudar a refletir sobre o que foi realmente importante para você e o que deseja para seu futuro profissional.

Não esqueça que as oportunidades mudam conforme o caminho que desejamos seguir, por isso foque no seu objetivo e pense no que você quer para sua carreira. Não esqueça de medir as vantagens e desvantagens da área contábil que você escolher.

2. Conheça o mercado

Já sabe a área que deseja atuar? É hora de pesquisar!

Veja as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, o que é esperado e requisitado dos profissionais para cada vaga e as médias salariais. Com isso você vai ter uma boa base do que esperar das vagas que você se aplicar, ou do campo profissional que você vai seguir, caso pense em abrir o próprio negócio.

3. Networking

Faça parceria com outros profissionais, amplie sua rede de contados tanto dentro como fora da área contábil, pessoas com atividades complementares a contabilidade também são valiosas. Tente manter um bom relacionamento e assim as oportunidades vão começar a aparecer.

