Dermatologista lista cinco hábitos que vão deixar sua pele incrível

Daniela Alvarenga dá dicas baratas para quem deseja manter uma pele sedosa

Alguns cuidados diários podem transformar a sua pele. Pensando nisso a dermatologista Daniela Alvarenga, listou cinco passos de como deixar a sua aparência mais jovem com uma pele mais sedosa sem gastar muito. Confira as dicas:

Limpar a pele uma vez ao dia com gaze

Deve-se usar o sabonete adequado para sua pele, água gelada (de preferência) e uma gaze para fazer movimentos circulares e suaves. “A gaze faz uma limpeza mais profunda e propicia uma esfoliação com regeneração da pele, como um leve peeling”, explica a dermatologista Daniela Alvarenga, da Skinlux.

Aplicar rolinhos de gelo ou compressas de chá antes da maquiagem

“Ajuda a fechar os poros e diminuir as olheiras”, diz a médica. O rolinho de gelo pode ser substituído por compressas de chá gelado de camomila.

Rotina diária de cuidados pela manhã e à noite

A dermatologista descreve uma rotina simples, mínima, de cuidados para manter a beleza da pele. Pela manhã, Daniela sugere combinar um sérum com vitamina C, para luminosidade e textura, e filtro solar de, no mínimo, FPS 30, faça chuva ou sol. E pela noite, um hidratante não-oleoso com substâncias antioxidantes e regeneradoras, além de um creme.

