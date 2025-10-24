Workshop ‘Designer, Moda e Africanidade’ é promovido pelo Sebrae para imersão na ancestralidade e inovação no Amapá

Evento conecta tradição, cultura afro e contemporaneidade em experiências de criação para designers, artesãos e estudantes

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza o Workshop ‘Designer, Moda e Africanidade — dos sentidos ancestrais ao produto contemporâneo’, que ocorre na sede da instituição, nos dias 23 e 24 de outubro, das 17 às 21h. No primeiro dia, as atividades acontecem na Sala do Conhecimento; e no segundo dia, na Unidade de Educação Empreendedora – Sala 1.

“É uma oportunidade única para que nossos talentos locais conectem tradição e inovação, transformando referências ancestrais em produtos com identidade, propósito e sustentabilidade. Nosso objetivo é fortalecer a moda autoral do Amapá, incentivando a criatividade e o empreendedorismo de cada participante”, destaca a gestora do Projeto Tendências da Moda no Sebrae, Thaís Viero.

A ação é direcionada a artesãos, designers de moda, lojistas, estudantes de design e demais interessados no tema, e oferece oportunidades para ampliar referências, desenvolver peças com valor histórico e integrar tradição à inovação. O workshop proporciona uma imersão nas conexões entre design, cultura e ancestralidade africana, com o intuito de destacar o protagonismo de criadores amapaenses. A proposta é revelar como os sentidos ancestrais, presentes em técnicas, símbolos e estéticas afro-diaspóricas, que influenciam o design e inspiram novos produtos que possuem identidade, propósito e sustentabilidade.

Os interessados em participar do workshop podem se inscrever de forma gratuita, no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehp-o4ze3KDh6u0d2UbVd9qOOPnqynSXSkU7zbzl7HZCatbA/viewform?usp=header.

Workshop ‘Designer, Moda e Africanidade — dos sentidos ancestrais ao produto contemporâneo’, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae (UAC-CS), Vania Chermont e pela gestora do Projeto Moda e Fios, Thaís Viero. A ação é realizada em parceria com o Coletivo Modamazon e a Universidade Estadual do Amapá (Ueap).

Data: 23.10.2025 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Sala do Conhecimento

Horário: 17h às 21h

Data: 24.10.2025 – Sexta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Sala 1 (Unidade de Educação Empreendedora)

Horário: 17h às 21h.

