AmapáCidadaniaJustiça

Justiça do Amapá promove ação social com crianças em Laranjal do Jari

Livia Almeida

O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da 2ª Vara de Competência Geral, Infância e Juventude da Comarca de Laranjal do Jari, participou, na quarta-feira (22), do Dia das Crianças na Casa de Acolhimento da Comarca. O momento, de cidadania e afeto, contou com a participação do titular da unidade, juiz Antônio José de Menezes.

O evento social, que teve como tema “Resgatando a Infância: Criança, onde o amor e a alegria são infinitos”, reuniu servidores do Fórum de Laranjal do Jari, familiares e equipe de assistentes sociais e pedagogos do lar de acolhimento, além das crianças acolhidas.

A celebração foi realizada com recursos destinados pelo Fundo das Penas de Prestações Pecuniárias, administrado pela Vara.

O objetivo principal foi proporcionar um momento de lazer, inclusão e valorização da infância, para a proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos. Também houve promoção de ações voltadas à dignidade e à proteção integral da infância, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Trata-se de um compromisso estabelecido pelo Poder Judiciário e parceiros, como o Ministério Público, conforme ressalta o juiz Antônio José de Menezes. “Essa ação busca valorizar o convívio social, fortalecer vínculos afetivos e promover o bem-estar das crianças acolhidas. Isso demonstra que o Judiciário também tem um papel humano e social na vida da comunidade“, destacou.

E acrescentou: “Cada criança aqui representa um futuro possível, uma esperança renovada, e é nosso dever garantir que cresçam em um ambiente de cuidado, afeto e oportunidades.”

Durante a festividade, houve distribuição de brinquedos, lanche, brincadeiras e atividades lúdicas que encantaram as crianças e promoveram momentos de convívio e afeto.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Alice Valena

Fotos: Carol Chaves e Kledson Mamed

