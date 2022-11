Fonte Nova e Ilha de Santana vão decidir o título do Interbairros 2022

No sábado, 5, o Campeonato Interbairros 2022, que está sendo organizado pela Prefeitura de Santana, realizou a fase semifinal, quando foram definidos os finalistas da competição. Após jogos disputadíssimos no campo da Associação Esportiva e Recreativa Paraíso (Aerpa), os times do Fonte Nova e da Ilha de Santana, asseguraram presença na grande decisão da disputa.

No primeiro confronto, o Fonte Nova empatou no tempo normal em 2 a 2, diante da Área Portuária. Nas penalidades, Fonte Nova levou a melhor. Na partida de fundo, a Ilha de Santana ficou no 1 a 1 contra o Igarapé da Fortaleza e também na penalidade, ficou com a vaga.

O campeonato Interbairros contou com representantes de 15 bairros do município e teve nível técnico considerado muito bom, já que a disputa revelou vários talentos do futebol santanense. De acordo com Biraga Rocha, secretário de Esporte e Lazer de Santana, uma grande festa está sendo preparada para a final.

“Conseguimos resgatar uma competição de grande potencial e que por anos foi esquecida pelas autoridades. Tivemos um bom nível técnico já que muitos garotos apareceram com muito talento no futebol e que poderão ser usados por clubes locais. Será uma grande festa a decisão”, assegurou.

A final do Interbairros ocorrerá no próximo sábado, 12, no campo da Aerpa às 16h30.

Jonhwene Silva

Assessor de Comunicação/Prefeitura de Santana

