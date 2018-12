Economistas já preveem taxa Selic a 7% em 2019

Pressões inflacionárias fracas permitem ao BC esperar mais tempo para elevar os juros

Os economistas que mais acertam as expectativas na pesquisa Focus passaram a projetar uma taxa básica de juros (Selic) ainda mais baixa em 2019 depois que o Banco Central afastou a possibilidade de uma eventual alta à frente e indicou que vê um quadro mais benigno para a inflação.

O chamado grupo Top-5 do Focus, que entrevista centenas de economistas do mercado, passou a estimar a Selic em 7% no final do próximo ano depois do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano. Antes, a estimativa era de de 7,25%. Para 2020, permanece a conta de que a taxa ficará a 8%.

Na semana passada, o BC manteve a Selic no seu piso histórico de 6,5%, reafirmando que o ritmo do crescimento da economia ainda é lento e com baixa inflação. Essa conjuntura, por tanto, prescreve uma política monetária estimulativa, ou seja, com juros mais baixos. Mas excluiu menção de que “esse estímulo começará a ser removido gradualmente caso o cenário prospectivo para a inflação no horizonte relevante para a política monetária e/ou seu balanço de riscos apresentem piora”.

