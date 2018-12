Caso Marielle: polícia prende ex-PM que integra quadrilha de Orlando Curicica

Renato Nascimento dos Santos, o Renatinho Problema, foi preso em Guapimirim, na Baixada Fluminense, e Delegacia de Homicídios irá ouvi-lo para apurar sua possível participação nas mortes de Marielle e Anderson. Outro ex-PM foi preso em flagrante

Por ADRIANO ARAÚJO

Rio – Policiais da 82ª DP (Maricá) prenderam, na manhã desta terça-feira, o ex-policial militar Renato Nascimento dos Santos, apontado como um dos líderes da quadrilha de Orlando Curicica, apontado como suspeito de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes. Ele foi preso em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Uma linha de investigação apura se Renatinho estava no carro que levava o assassino da vereadora e do motorista. As informações foram dadas inicialmente pelo site G1.

Contra Renatinho Problema, como o ex-PM é conhecido, há dois mandados de prisão preventiva por homicídio e associação criminosa (emitidos em junho de 2016 e em julho deste ano). Ao contrário do que informado anteriormente, nenhuma das ordens judiciais tem relação com o caso Marielle, mas o preso será ouvido pela Delegacia de Homicídios e será apurada sua participação no crime contra a parlamentar e o motorista.

“Não está preso por esse crime (Marielle e Anderson). Ele é um dos cabeças da quadrilha de Orlando Curicica, suspeito das mortes, então a Delegacia de Homicídios que vai investigar sua ligação, o caso é sigiloso”, disse a delegada Carla Tavares, da 82ª DP. A Divisão de Homicídios foi informada da prisão e deve ouvir ainda hoje Renatinho e o outro preso.

