Incêndio de grandes proporções atinge casas de madeira no Educandos, bairro de Manaus

Um incêndio de grandes proporções atingiu várias casas de madeira na noite desta segunda-feira (17), na Rua Inácio Guimarães, bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros às 20h49.

Equipes de bombeiros já se encontram no local, que fica por trás da Bemol, com um total de quatro viaturas. Muitas pessoas estão tirando das residências, que ficam próximas da área do sinistro, o que podem de eletrodomésticos e móveis. O local é de difícil acesso e é preciso entrar em vários becos para chegar ao foco do sinistro.

A população está ajudando o Corpo de Bombeiros no que podem, seja ajudando a esticar a mangueira ou com baldes de água. A rua também está sem iluminação o que dificulta ainda mais o trabalho dos bombeiros. Não há informações se há pessoas que vieram a óbito no incêndio e o que tenha iniciado o fogo.

