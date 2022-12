Vitória contra a Suíça garante ao Brasil vaga nas oitavas de final da Copa

Descubra qual será o último adversário da “Amarelinha” na fase de grupos do mundial.

Mais uma rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar se encerrou e o Brasil conquistou mais um resultado importante, contra a Suíça, na última segunda-feira (8). Agora, a equipe do técnico Tite tem uma vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Catar. A última partida da maior campeã do mundo na fase de grupos será contra Camarões, na próxima sexta-feira (2).

O Brasil alcançou uma marca histórica na última sexta-feira (28) ao vencer pela primeira vez na história a Suíça em uma edição de Copa do Mundo. No entanto, a tarefa não foi nada fácil. Com jogadores grandes e fortes, a segunda adversária da “Amarelinha” no Catar deu muito trabalho em campo.

Os jogadores da Seleção penaram para transpor a defesa adversária. Vinicius Junior foi um dos nomes mais solicitados por seus colegas. Em lançamentos e trocas de passe, a bola ia parar no pé do craque, que tentava usar sua velocidade para buscar o gol e criar grandes jogadas.

Aliás, o atacante do Real Madrid foi o primeiro a balançar as redes. Aos 18 minutos do segundo tempo, em lance de contra-ataque, ele ficou cara a cara com o goleiro adversário e mandou a bola para o fundo das redes, no canto do gol. O gol, porém, foi anulado porque Richarlison, que estava impedido, participou da jogada.

O segundo e decisivo gol da partida foi marcado por Casemiro na reta final, aos 37 minutos. A finalização de três dedos do volante concluiu uma jogada bem trabalhada de troca de passes do elenco do Brasil. Esse foi o primeiro e único gol válido da partida – Placar final de 1 a 0 para o Brasil.

Último desafio

Com a vitória, a participação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo já está garantida. Antes disso, no entanto, a equipe pentacampeã deve ir a campo contra a Seleção de Camarões na próxima sexta-feira (2). O duelo vai acontecer no estádio Lusail, a partir das 16h.

