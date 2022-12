O que a deficiência de vitamina B12 pode significar para sua saúde

Minha cachorra Scout vomitou às 3h da manhã quase todos os dias deste verão de 2022. Para piorar, ela sempre comia a bagunça que fazia antes de eu chegar – o que me impedia de analisar o estrago e tentar traçar um diagnóstico.

A certa altura, o veterinário e eu chegamos à conclusão de que minhas hortênsias eram a fonte do problema. Mas manter Scout longe das plantas não funcionou. Com frequência ela parecia cansada, o que é muito preocupante em um labrador tipicamente hiperativo.

Um dia, Scout vomitou uma bola de pelos — mas não qualquer uma.

Nos cães, o pelo costuma passar facilmente pelo sistema digestivo, mas essa bola estava enrolada em um pano de limpeza grande demais para ser movido intestino abaixo.

Depois que esse objeto estranho foi finalmente removido do corpo dela, o vômito durante a noite parou. No entanto, Scout ainda precisava de tratamento por um motivo diferente e surpreendente: o objeto havia inibido uma etapa da absorção de vitamina B12 por seu corpo.

A B12 é uma molécula essencial envolvida no bom funcionamento das células sanguíneas, do sistema nervoso e de muitos outros processos críticos do corpo.

Como nutricionista e professora de ciência alimentar para estudantes universitários, ainda sentia falta de informações sobre a deficiência de B12, que estava causando a fadiga no meu animal de estimação.

A falta dessa substância pode facilmente passar despercebida nas pessoas, embora a deficiência de B12 seja um problema de saúde comum, e afeta algo entre 6% e 20% da população dos Estados Unidos.

A vitamina B12 é escassa na dieta, encontrada apenas em alimentos de origem animal.

Felizmente, os humanos precisam apenas de 2,4 microgramas de B12 por dia, uma quantidade muito pequena. Sem uma porção adequada dessa molécula no corpo, contudo, a saúde geral e a qualidade de vida são afetadas negativamente.

Sinais e sintomas

Um dos principais sintomas da deficiência de vitamina B12 é a fadiga, um nível de cansaço ou exaustão tão profundo que afeta as atividades da vida diária.

Outros sintomas envolvem o sistema neurológico, e podem incluir formigamento nas extremidades, confusão, perda de memória, depressão e dificuldade em manter o equilíbrio. Alguns deles podem ser permanentes se a deficiência de vitaminas não for tratada adequadamente.

No entanto, como podem existir muitas causas para esses sintomas, os médicos muitas vezes acabam perdendo a oportunidade de avaliar uma deficiência de vitamina B12 — e o problema acaba não detectado.

Além disso, ter uma dieta saudável geralmente descarta quaisquer deficiências vitamínicas. Esse, aliás, foi o caso de minha cachorra: como eu sei que a alimentação de Scout é boa, não considerei a falta de vitamina B12 como uma possível fonte de problemas.

