Aeronáutica lança edital com 183 vagas para sargento

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou edital com as instruções específicas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS), com ingresso em janeiro de 2020. No total, são 183 vagas. Durante as aulas, os alunos recebem um auxílio de aproximadamente R$ 1 mil. Após a formação, o salário é de R$ 3.825.

As oportunidades são para candidatos com nível médio ou técnico, divididas conforme mostra o quadro a seguir.

Provas e inscrições

O processo seletivo é composto de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e demais etapas descritas no anexo C das Instruções Específicas. A primeira fase está marcada para 28 de abril de 2019.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar à Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), em janeiro de 2020, para habilitação à matrícula no curso, que terá duração de aproximadamente um ano.

