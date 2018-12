IFAP implantará polo de ensino EAD em município do Amapá

Primeira turma deve ser lançada em fevereiro de 2019



O município do Amapá deve receber um polo de Educação a Distância do Instituto Federal do Amapá (IFAP) já no ano que vem. O curso previsto é na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Auxiliar Administrativo. A primeira turma deve ser formada em fevereiro de 2019. Serão ofertadas 40 vagas em aulas semipresenciais.



A formação acontece em parceria com o IFAP Macapá e Santana. Para a oferta do curso FIC, o instituto já instalou computadores e realiza a vistoria das instalações da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, onde o polo será implantado.



Além da formação em Auxiliar Administrativo, está prevista a oferta de cursos FIC em Inglês, em parceria com o IFAP Porto Grande e do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari. A implantação dos cursos será feita por meio de um Termo de Cooperação entre o IFAP e a gestão municipal do Amapá.



Agência Educa Mais Brasil