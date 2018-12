Veja como ficará o funcionamento das UBS’s no feriado de Natal

Na segunda-feira, 24, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) irão funcionar normalmente. Na terça, 25, feriado, as UBS’s Marcelo Cândia, Rubim Aronovitch e Perpétuo Socorro, que funcionam 24 horas, mantêm os atendimentos de urgência e emergência normais, sendo prioritários os casos de urgência de média e baixa complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito.

As unidades com atendimento de 18 horas, que são Marabaixo e Pedro Barros, na Fazendinha, funcionarão das 7h até meia-noite, também com atendimentos de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta para que a população só procure o Hospital de Emergências em casos de acidentes de trânsito, traumas, agressões por arma de fogo ou branca e demais ocorrências de alta complexidade.

Cliver Campos