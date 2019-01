Denúncia de tráfico de crianças contra João de Deus é encaminhada ao MP Goiás

Por Elisama Ximenes

Foi colhido depoimento informal da ativista que acusa o médium de ter feito meninas de escravas sexuais e “exportado” seus filhos

O Ministério Público de São Paulo encaminhou ao MP-GO a denúncia de tráfico de crianças, feita por ativista, contra o médium João Teixeira, o João de Deus. A promotora de Justiça Gabriela Manssur colheu um depoimento informal da denunciante Sabrina Bittencourt e enviou relatório para o órgão em Goiás.

A investigação, portanto, deve continuar nas mãos do MP-GO. O material com os relatos de Sabrina também foi enviado para o Ministério Público Federal, conforme informações do MP-SP.

Ao Jornal Opção, o MP-GO disse qualquer relato seria objeto de investigação. Até a manhã desta terça-feira, 8, o órgão não tinha informações sobre esse material, mas disse que iria apurar.

