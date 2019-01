WhatsApp ganhará autenticação com digital no Android

Douglas Ciriaco

O WhatsApp para Android prepara a chegada de um novo sistema de proteção para o aplicativo por meio de autenticação com impressão digital. Assim como acontece no próprio sistema operacional e em apps de banco, em breve, será possível ativar um mecanismo extra de segurança para garantir que só você consiga acessar o app.

A novidade também está a caminho do iOS, mas, assim como no sistema da Apple, ainda em fase de desenvolvimento e não ativa para todos, informa o site WABetaInfo. Para usá-la, o usuário acessa as configurações do sistema e ativa a função “Impressão digital”, tendo ainda a chance de usar as mesmas credenciais já cadastradas no Android.

