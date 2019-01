Para conseguir um emprego, você só precisa ter 50% dos requisitos da vaga

Um estudo da TalentWorks descobriu que você tem a mesma chance de conseguir uma entrevista tendo 50% ou 90% dos requisitos das vagas de emprego

Suria Barbosa

Na hora de procurar emprego, principalmente em fases iniciais de carreira, não se intimide com oportunidades que têm muitos critérios de elegibilidade. Acontece que, de acordo com um estudo recente da empresa de recrutamento TalentWorks, você tem a mesma chance de conseguir uma entrevista tendo 50% ou 90% dos requisitos das vagas de emprego.

Com objetivo de entender quanto do que é listado realmente conta na hora de escolher um candidato, a companhia analisou 6.348 anúncios de emprego e aplicação de profissionais de sua base de dados. O segundo passo foi extrair as qualificações do anúncio original e comparar, por meio de algoritmos, com os currículos enviados.

“Descobrimos que, embora ter correspondência dos requisitos seja importante, você não precisa necessariamente ter todos eles”, escreve a companhia em artigo em seu blog. Confira os principais resultados.

“Você só precisa de 50% dos requisitos das vagas de emprego”

Quando os candidatos se aplicam a empregos em que têm correspondência de 40 a 50% dos requisitos de trabalho, têm 85% mais chances de conseguir uma entrevista. Aplicar-se a vagas em que têm 50 a 60% de match em relação aos critérios, por sua vez, aumenta em 192% a chance de ter uma entrevista (em relação aos de 40% a 50% de match).

Mas depois disso, os benefícios diminuem. Candidatar-se a empregos em que se corresponde a mais de 60% dos requisitos não aumenta adicionalmente a chance de entrevista. Por isso, a TalentWorks recomenda já se candidatar a vagas em que o profissional tem 50% dos critérios de elegibilidade.

Veja mais no site da Exame