Trabalhar no mercado financeiro pode garantir ascensão na carreira e altos salários

Fluência em inglês é uma das habilidades exigidas pelo mercado para quem deseja trabalhar na área

O mercado financeiro é uma das áreas promissoras para jovens profissionais. Segundo dados do “16° Guia Salarial da Robert Half”, os salários do setor podem chegar a R$ 84 mil. Como é de costume, em todas as edições da pesquisa, os valores listados não incluem bônus, benefícios e outras formas de remuneração.

Os interessados em trabalhar no mercado financeiro podem buscar vagas na Bolsa de Valores (B3) ou em instituições ligadas ao setor. Mas para atuar nessa área e ganhar altos salários, é preciso ter qualificações específicas.

O conhecimento em inglês é um pré-requisito comum para boa parte das vagas.

Estudo feito pela Page Personnel, em 2023, mostrou que 60% das vagas disponíveis no ano passado exigiam o idioma.

O levantamento apontou, ainda, que a expectativa é que o domínio dessa língua se torne um requisito para todas as vagas nos próximos dez anos.

Em entrevista à imprensa, a head de fundos da Manchester Investimentos, Mayara Ranni, destaca que não falar inglês no mercado financeiro pode ser uma barreira de entrada, principalmente para quem atua na área executiva de geração de negócios.

Atentas a esse tipo de demanda, há escolas de idiomas que oferecem cursos de inglês para empresas. A metodologia traz uma abordagem voltada para o ambiente corporativo, por meio da qual o aluno tem aulas que exploram diversas situações vivenciadas no local de trabalho.

No caso do mercado financeiro, o inglês é usado em diferentes situações. A linguagem cotidiana dos profissionais da área apresenta muitos jargões no idioma. Além disso, as empresas com relações internacionais realizam reuniões com parceiros estrangeiros, sendo a língua inglesa necessária para manter a comunicação.

Em entrevista à imprensa, a professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Neiva Maróstica, destaca que ter fluência em inglês é uma obrigação para os profissionais do mercado financeiro, já que ele é a língua universal dos negócios. Quem quer se diferenciar deve investir em um terceiro idioma, como espanhol, francês ou italiano.

Outros requisitos importantes

Além do conhecimento em inglês, os interessados em atuar no mercado financeiro também precisam preencher outros requisitos. Segundo a Universidade do Vale do Taquari (Univates), é fundamental ter formação acadêmica em áreas como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Processos Gerenciais.

Há certificações que podem potencializar o currículo e deixá-lo mais atrativo para vagas na área. Ter certificado de cursos emitidos por Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord), Certified Financial Planner (CFP) e Certificação Anbima de Especialistas em Investimento (CEA) pode enriquecer o currículo.

Além das qualificações, há soft skills que são valorizadas pelas empresas do mercado financeira. Ter boa gestão de prazos, julgamento ético, comunicação eficaz, empatia, controle emocional e potencial de liderança costumam ser habilidades comportamentais solicitadas pelas empresas do setor financeiro.

