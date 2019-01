Bovespa bate novo recorde; dólar fecha em alta

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, bateu novo recorde nesta quinta-feira (10). O índice atingiu, no fechamento do pregão, 93.805 pontos, uma alta de 0,21% em relação ao recorde anterior, de 93.613 pontos, registrado ontem (9).

As ações que mais valorizaram hoje foram as da Viavarejo ON (alta de 10,2%), Cielo ON (9,4%) e da Log Com Propon (7,7%). As principais baixas ocorreram nas ações da Tim Part (-3,7%), Gerdau PN (-2,5%) e Marfrig ON (-1,43%). Os papeis mais negociados foram os da Petrobras PN (-0,86), Vale ON (-1,1) e Itaú UnibancoPN (-0,68%).

O dólar comercial fechou em alta de 0,57%, cotado a R$ 3,7. O euro encerrou o dia também em alta, de 0,21%, vendido a R$ 4,26.

EBC