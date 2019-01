Principais tendências em produção de conteúdo para 2019

Conteúdos em forma de vídeo continuam a todo vapor neste ano

Todo ano surgem algumas novidades referentes à produção de conteúdo. Em artigo publicado na Forbes, por Peter Boyd, são apresentadas as principais tendências em marketing de conteúdo para 2019. Boyd é advogado e fundador da PaperStreet, o foco dessa agência é fazer sites, conteúdo e marketing voltados para o segmento da Advocacia.

Dentre as principais tendências para 2019, estão:

Conteúdos mais longos

Por muito tempo, se discutia sobre a quantidade ideal de palavras em um conteúdo, não poderia ser muito curto e nem muito longo. O tamanho apresentado como ideal é de 500 palavras. Mas em 2019, a tendência é que os conteúdos sejam mais longos, com mais de 2.000 palavras.

Segundo uma pesquisa realizada pelo BuzzSumo, empresa especializada em monitoramento de redes sociais, que analisou mais de 100 milhões de artigos, foi mostrado que conteúdos mais extensos tendem a ser mais compartilhados em redes sociais do que conteúdos menores. As chances de uma marca ser considerada autoridade em um assunto aumentam quando o conteúdo é mais longo e apresenta vasta pesquisa dentro do tema abordado.

Provavelmente essa seja uma tendência que vá se expandindo aos poucos neste ano, conforme os resultados e novidades que surjam sobre o assunto.

Vídeos continuam com força total na internet

O conteúdo no formato de vídeo tem um grande poder e será muito explorado em 2019. Segundo uma pesquisa realizada pela Animoto, empresa produtora de vídeos em diversos formatos, foi mostrado que 64% dos consumidores se decidem por uma compra depois de assistir ao vídeo.

As Live Streaming também continuam a todo vapor em 2019, trata-se das cada vez mais frequentes lives, que surgiram em 2016 e atualmente é um recurso de muitas marcas que desejam se destacar entre o seu público.

A ideia da live é fazer com que a pessoa tenha a sensação de que aquela informação faz parte da sua vida, é como ‘estar dentro do vídeo’. O que se deve levar em conta na produção de conteúdo em vídeo é:

# Precisa ser envolvente;



# É necessário que seja compatível com os dispositivos móveis;



# É importante existir uma periodicidade de postagens.

Grupo de Tópicos

Se ainda não ouviu falar nesse termo, saiba que Topic Cluster é uma estratégia de SEO, que tem se tornado cada vez mais popular e em 2019 será mais comentada. Segundo o portal Resultados Digitais, se trata de um conteúdo sobre determinado tópico que é desenvolvido e se transforma em um ‘pilar’, sendo assim, conteúdos relacionados ao tópico são chamados de ‘clusters’, também tratados como ‘posts satélites’, que são conectados entre si por meio de links internos.

Essa maneira de organização de um conteúdo foi criada pela HubSpot com base na análise do comportamento das pessoas nas buscas na internet e em como os mecanismos de busca respondem às dúvidas das pessoas.

Pesquisa por voz

Outra importante tendência de produção de conteúdo para 2019 é que os conteúdos sejam adaptados para pesquisa por voz. A Google tem investido cada vez mais nessa interface, a pesquisa por voz eleva os níveis de SEO e confere uma melhor posição do conteúdo nos mecanismos de busca.

Autenticidade

De acordo com a Pesquisa Global Consumer Insights 2018, realizada pela PwC, foi mostrado que os clientes desejam entender as marcas, e que a confiança é um fator essencial no momento da tomada de decisão por um produto/serviço.

Já segundo o Estudo de Marcas Autênticas (Authentic Brand Study), realizado em 2017, pela Cohn e Wolfe, foi revelado que os consumidores avaliam a autenticidade no momento de se decidirem por uma marca.

Toda interação do cliente seja pela internet ou pessoalmente deve ser benéfica, a honestidade e autenticidade atraem os clientes para uma marca.

Equipes cada vez mais engajadas

Outra tendência em produção de conteúdo para 2019 é que as equipes envolvidas estejam plenamente engajadas em abordagens cada vez mais criativas e colaborativas, que atraiam o público para os mais diversos segmentos de negócio.

Conteúdos não se vendem sozinhos, é preciso contar com o engajamento de uma equipe que além de dominar diferentes formatos de produção de conteúdo, também consiga dominar as ferramentas capazes de divulgá-lo.

Se aprofunde nessas tendências em produção de conteúdo para 2019

O foco principal do conteúdo, independentemente da plataforma da qual será parte, é ‘conversar’ com o público, é sempre levar uma solução, e em muitos casos, a pessoa sequer percebe que tem um problema a ser resolvido. A ideia do conteúdo excelente é prever, é estar adiante, é levar luz.

As marcas estão cada vez mais conscientes do poder do conteúdo. Não importa o segmento do negócio: a ideia do conteúdo na internet é revolucionar cada vez mais a maneira como é consumido.