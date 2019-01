Ao chegar a Davos, Bolsonaro diz que principal tema de seu discurso será o agronegócio

O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta segunda (21) a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.

Nesta terça ( 22), ele vai discursar para líderes mundiais, na abertura do evento. De acordo com o presidente, a palestra será curta. Bolsonaro disse que ouviu ministros de diferentes Pastas para fazer uma fala que seja, ao mesmo tempo, abrangente e objetiva.



Em uma rápida conversa com jornalistas logo após a chegada, Bolsonaro destacou que o agronegócio será o principal tema do discurso.



Nessa primeira viagem internacional, Jair Bolsonaro também deve tratar de temas como o combate à corrupção e a preservação da democracia no Brasil e na América Latina. Hoje ele voltou a comentar sobre a crise na Venezuela e disse esperar que o atual presidente, Nicolás Maduro, deixe logo o cargo.



A previsão é de que Bolsonaro se reúna com os presidentes do Peru, do Equador, da Colômbia, e da Costa Rica, para tratar sobre as crises na Venezuela e na Nicarágua, além dos impactos na região, como a questão migratória.

O presidente deve retornar ao Brasil na sexta-feira. Até lá, o vice Hamilton Mourão será o presidente em exercício.

EBC