Famílias de vítimas do rompimento de barragem vão receber R$ 100 mil

A partir desta terça-feira (29), as famílias das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho vão receber, cada uma, doação de R$ 100 mil. Mas, segundo o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani, esse valor não é indenização.







Ainda de acordo com o diretor, a empresa também vai manter a compensação financeira de recursos minerais para o município de Brumadinho.



Além dessas ações, a mineradora anunciou a contratação de uma equipe de psicólogos do hospital Albert Einstein, especializada em tratamento de vítimas de catástrofes, para atender as famílias atingidas pelo rompimento da barragem do córrego do Feijão.



E também a partir desta terça-feira, a empresa vai colocar uma cortina de contenção no Rio Paraopeba, para impedir que o rejeito afete a captação de água da cidade de Pará de Minas, a cerca de 70 quilômetros de Brumadinho.



O diretor falou ainda que é preciso pensar em soluções para preservar a companhia financeiramente. E minimizou a queda das ações da companhia, diante da tragédia humana que se instalou com o rompimento da barragem.



O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão em baixa de 2,19%. Um dos motivos da queda é exatamente a desvalorização das ações da Vale. A empresa representa 11% do Ibovespa e, nesta segunda-feira, caiu 24%. A Vale perdeu mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado.

