Confira a programação de aniversário dos 261 anos de Macapá

As comemorações de aniversário de 261 anos de Macapá iniciarão nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, e seguirão até segunda, 4. A programação, preparada pela prefeitura, conta com atividades esportivas, gastronômicas e culturais em vários pontos da capital do meio do mundo. Além disso, haverá festividades para crianças, jovens e adultos.

O ponto alto será no dia 4. Haverá salva de canhões na Fortaleza de São José de Macapá, missa em ação de graças na Igreja Matriz de São José, encontro das bandeiras, cortejos artístico e do Banzeiro do Brilho de Fogo. À tarde, as comemorações seguirão com shows regionais na Floriano Peixoto, apresentação das escolas de samba e feira de artesanato e gastronômica.

Programação

1º de fevereiro (sexta-feira)

19h à 0h – Samba no Mercado Central

Atrações:

Deize Pinheiro – 20h30

Carlos Piru e Perfil do Samba – 21h30

8h às 21h – Arte e esporte no CEU das Artes

Atividades culturais e esportivas, com torneio de futsal – feminino e masculino e esportes radicais.

Atrações:

Exposição Tudonotodo – Afrané Tavorá – 16h

Capoeira cultura e arte – 16h30

Contação de história com Rosa Rente – 17h

Contação de história com Eugênia Mesquita – 17h30

Teatro – As reprises nossas de cada dia – 18h

Musical infantil – Entrei na Roda – 18h30

Jottaerre Mc – 19h

Show musical – Preto Gonista – 19h30

Dança – samba de gafieira – 20h

2 de fevereiro (sábado)

08 às 22h – Aniversário do Residencial Jardim Açucena

Atrações:

Rosa Amaral – 19h30

Sandra Lima e banda Las Sumanas – 20h

Grupo berço do Marabaixo – 20h30

Dani Li – 21h

15h às 2h – Festival de Iemanjá – na Beira-Rio

Atrações:

Grupo Sementes da Capoeira Regional – 16h

União Capoeira Associados – 16h30

Grupo Raízes da Favela – 17h30

Grupo Tambores Tucujus – 18h30

3 de fevereiro (domingo)

16h às 21h – Estação Criança – Praça Veiga Cabral – com apresentações de teatro, contação de história, dança e capoeira.

Atrações:

Capoeira infantil- Érica Almeida – 16h

Teatro – Chapeuzinho em conspiração jantar – 16h30

Teatro – Coração de Paiaço – 17h

Teatro – Se deixar, ela canta! – 17h30

Teatro – Alecrim e o livro encantado – 18h

Intervenção poética – Bruno Muniz – 18h30

Intervenção poética – Carla Nobre – 18h30

Dança – Encanto das Águas – 19h

Dança – O dom de um Sacaca – 19h30

Dança – Grupo Guerreiros Wayana – 20h

18h às 23h – Praça Floriano Peixoto – Palco Lagoa – Shows Diversos

– Feira de artesanato – Macapatur

– Feira gastronômica – Macapatur

Atrações:

Capoeira – Mulheres que gingam no meio do mundo – 17h30

Exposição – Meu lugar no meio do mundo – 18h

Música – Ministério vozes do redentor – 18h

Dança – Cia. Aguinaldo Santos – 18h30

Nitai Santana – 19h

Roni Moraes -19h30

Trio Salvador – 20h

Cley Lunna – 20h30

Negro de Nós – 21h

4 de fevereiro (segunda-feira)

6h – Salva de canhões – Fortaleza de São José de Macapá

7h30 – Missa em ação de graças – na Igreja Matriz de São José de Macapá

8h30 – Encontro das bandeiras

9h – Batuque filhos do Curiaú; Grupo Manoel Felipe; Grupo Zeca e Bibi Costa; Marabaixo da Juventude; Cortejo Artístico – A turma da fanfarra; Cortejo Artístico – Carroça da alegria; Cortejo Banzeiro do Brilho de Fogo

Praça Floriano Peixoto – Palco Lagoa

– Feira de artesanato – Macapatur

– Feira gastronômica – Macapatur

Atrações:

Exposição – Capitão Açaí – Ronaldo Rony – 9h – 14h

Exposição J. márcio – 9h às 14h

Patrícia Bastos – 10h

Brenda Melo – 10h30

Nonato Leal – 11h

Oneide Bastos – 11h30

Amazon Music – Orquestra Amazon – 12h

Nonato Santos – 12h30

Sabrina Sahara – 13h

Palco Lagoa – Praça Floriano Peixoto

19h à 1h – Apresentação das escolas de Samba:

Império da Zona Norte – 19h30

Emissários da Cegonha – 20h

Embaixada de Samba – 20h30

Império do Povo – 21h

Solidariedade – 21h30

Piratas Estilizados – 22h

Piratas da Batucada – 22h30

Maracatu da Favela – 23h

Boêmios do Laguinho – 23h30

Serviço

Data: 1, 2, 3 e 4/02

Entrevistada: Marina Beckman, diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult)

Cássia Lima