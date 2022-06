Sarau Curupira debate direito à cidade, ativismo e arte no dia do meio ambiente em Belém

O evento acontece no dia 05 de junho, durante a semana do meio-ambiente, em 07 cidades da Amazônia.

Com a proposta de misturar os debates sobre justiça ambiental, mudanças climáticas e direito à cidade com programações artísticas da cultura popular nortista, o Sarau Curupira em Belém ocorre no domingo, 05/06, das 9h às 20h, na Casa Samaúma, com feirinha de curupiras, flash tattoo de urucum, cozinha das lendas e muitos sons da floresta urbana em alusão às celebrações do dia do Meio Ambiente.

A Semana Nacional do Meio Ambiente acontece na primeira semana de todo mês de junho, desde 1981, quando foi instaurada pelo Decreto nº 86.028 no Brasil. A data foi escolhida por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), mais especificamente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1974.

O Sarau Curupira acontece simultaneamente nas cidades de Belém (PA), Santarém (PA), Manaus (AM), Rio Branco (AC), Açailândia (MA), e ainda nas cidades de Muaná e Salvaterra, na Ilha do Marajó (PA), que além das celebrações com atividades culturais, é também espaço para provocar reflexões sobre as mudanças climáticas, justiça social, entre outras temáticas presentes no cotidiano Amazônida, como a questão do direito à cidade, qual é destaque na roda de conversa e vivência socioambiental sobre direito à cidade, sustentabilidade e Amazônia com Myrian Cardoso, urbanista e professora da UFPA.

“É preciso se respeitar essas múltiplas cidades que existem nas cidades da amazônia! E então pensar as cidades e os espaços para as populações indígenas, quilombolas, para as populações que vivem nas periferias, nas baixadas, dessa forma garantindo essa relação do indivíduo com a natureza e não separá-los”, afirma Myriam, que realiza este debate por meio de intervenções artísticas da música e da dança.

A programação ainda conta com feirinha de curupiras com empreendedores LGBTI+ e socioambientais, Flash tattoo, Tranças, venda comidas e bebidas na cozinha das lendas, além de oficina de Lambe e os sons da floresta urbana com o grupo Pisada Cabocla e o rapper Moraes MV.

A escolha pelo nome do sarau tem relação com a defesa das florestas e dos seres vivos e místicos que nela habitam. Acredita-se que a Curupira tem um papel fundamental pela defesa do meio-ambiente e costuma pregar peças em quem viola alguma das regras do bom uso dos bens da Mãe Terra.

Para Matheus Botelho, coordenador geral da Na Cuia Produtora Cultural, umas das organizadoras do evento em Belém, é preciso olhar as lutas da Amazônia pelas lentes da interseccionalidade: “Nos unirmos por meio da cultura e do artivismo para preservar e defender os nossos territórios, discutir sobre nossas ações e questões, sem esquecer de que estamos juntes na mesma luta para combater a crise climática e preservar o que ainda temos de pé.”

O evento é realizado pela Casa Samaúma, construída pela Negritar Filmes e Produções, Na Cuia Produtora Cultural e Coletivo Revoluta, e apoio das organizações Tapajós de Fato e Engajamundo.

SERVIÇO

Sarau curupira – Belém

9h às 17h – Feira de empreendedores LGBTI+ e socioambientais + Flash tattoo + Tranças

10h – Roda de conversa e vivência socioambiental sobre direito à cidade, sustentabilidade e Amazônia com Myrian Cardoso, urbanista e professora da UFPA.

12h almoço com Venda de bebidas e comidas

14h às 16h oficina de lambe

16h30 Grupo Pisada Cabocla

18h30 Rapper Moraes MV

20h Encerramento

Dia 05/06 – Casa Samaúma: Tv. Frutuoso Guimarães, 648 – Campina, Belém – PA, 66017-170

