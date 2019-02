Diva dos musicais brasileiros, aos 96 anos, morre Bibi Ferreira

A atriz, cantora, compositora e diretora, Bibi Ferreira morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos, após um infarto. Ela estava em casa, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, quando passou mal.

Segundo a filha da atriz, Tina Ferreira, Bibi reclamou de falta de ar e morreu dormindo.

Diva dos musicais brasileiros, Abigail Izquierdo Ferreira nasceu no Rio em 1922.

Filha do ator Procópio Ferreira, e da bailarina argentina Aída Izquierdo, Bibi ganhou este apelido ainda na infância.

A artista fez, ao longo da carreira, filmes, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows. Bibi Ferreira brilhou por décadas e deixa um legado imensurável para a arte brasileira Sua estreia no teatro ocorreu quando tinha apenas 24 dias de vida, na peça Manhãs de Sol, de autoria de Oduvaldo Vianna, ela substituiu uma boneca que desapareceu pouco antes do início do espetáculo.

Em 1983, com Piaf, a Vida de uma Estrela da Canção, Bibi recebeu os prêmios Mambembe e Molière.

Em setembro de 2018, Bibi Ferreira se despediu dos palcos.

Ao explicar o afastamento, ela escreveu, em um comunicado no facebook: ”Entender a vida é ser inteligente” e agradeceu a todos que a assistiram.

Tina Ferreira afirma que, apesar de ter sido casada por oito vezes, sua grande paixão era o público.

O corpo de Bibi será velado no Teatro Municipal e, em seguida, será cremado.

EBC