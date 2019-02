Famílias de Boca do Acre são cadastradas devido à cheia dos rios Acre e Purus

A Prefeitura de Boca do Acre, no Amazonas, começou a cadastrar famílias devido à cheia dos rios Acre e Purus.



O objetivo é definir o número de famílias a ser atendido em caso de enchente mais volumosa, quando o nível das águas dos rios ultrapassar a cota de 20 metros.



A Defesa Civil da cidade monitora a subida dos rios e já está preparando o Parque de Exposições para abrigo, caso seja necessário.



Doze municípios das calhas do Alto Solimões, Médio Solimões e Purus, estão em estágio de atenção desde a última sexta-feira (8), em função do elevado nível dos rios para o período.



O estágio de atenção é o primeiro para desastres naturais, quando as Defesas Civis Municipais devem adotar os procedimentos preparatórios para um possível evento extremo.



No estado do Acre, o rio Purus, em Cruzeiro do Sul, apresenta lenta vazante. Na medição desta manhã, o rio Purus, no município, estava em 13,41 metros. Ontem estava em 13,65 metros e 65.



Já são mais de 1,5 mil famílias desabrigadas e desalojadas e mais de 7 mil pessoas atingidas de alguma forma pela enchente em Cruzeiro do Sul.



Na capital Rio Branco, o nível do rio Acre saiu de 12,44 metros para 12,02 metros e já está dois metros abaixo da cota de transbordamento.

