Centenário da Sociedade Philatélica Paulista é homenageado em três selos

Ontem (30, os Correios lançaram o bloco comemorativo com 3 selos alusivos ao Centenário da Sociedade Philatélica Paulista (SPP). A cerimônia foi realizada no Centro Histórico Mackenzie, no bairro Higienópolis, São Paulo/SP.

O bloco apresenta em sua lateral esquerda a fachada do edifício localizado no Largo do Paissandu, em São Paulo, onde está localizada a Sede da SPP. No topo, o título da emissão: Centenário da Sociedade Philatélica Paulista, 1919-2019. Na base inferior, o logotipo da Exposição Brapex 2019, cuja organização está a cargo da associação.

Na lateral direita, encontram-se os três selos que homenageiam a SPP. O primeiro deles, ao alto, estampa o logotipo da Sociedade Philatelica Paulista, em suas cores tradicionais, vermelho e amarelo. Ao centro, a imagem do fundador e primeiro diretor, William Edward Lee. Abaixo, a imagem retrata o cartão-postal em homenagem aos estudantes Martins, Miragaia, Drausio e Camargo, MMDC, sigla símbolo da Revolta Paulista de 1932, com a inscrição em latim: In Hoc Signo Vinces (“Com este sinal vencerás”).

Para composição dessa peça filatélica foram utilizadas as técnicas de fotografia e computação gráfica. A emissão tem tiragem de 20 mil blocos, com valor facial de R$ 4,55 e estará disponível na loja virtual dos Correios.

