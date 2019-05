Vai viajar nas férias? Cuide da sua saúde para não ter imprevistos

Ana Oliveira

As férias de junho/julho estão se aproximando e quem está planejando fazer uma viagem mais longa e quer aproveitá-la sem transtornos, é importante ficar atento. Ficar sentado durante longos períodos pode causar a trombose venosa profunda (TVP), alerta o especialista em viagens, da Antaris Travel, Cláudio Lutzkat.

Ele ressalta que coágulos sanguíneos costumam se formar nas veias profundas da parte inferior da perna ou do braço e bloquear o retorno venoso.

O principal fator desencadeante da trombose, aliás, é o longo período em que o passageiro permanece sentado.

Mal da classe econômica

Cláudio Lutzkat lembra que a trombose do viajante é conhecida como“mal da classe econômica”, porque nessa parte do avião é ainda mais difícil se movimentar

“Na primeira classe, é possível deitar a cadeira, o que facilita a circulação. A trombose, no entanto, não é exclusividade de viagens de avião. Podem acontecer também com quem faz viagens longas de carro ou ônibus. Isto ocorre porque nestes casos, as pernas ficam para baixo e imobilizadas por muito tempo”, diz.

É justamente a falta de movimento da musculatura da perna que prejudica a circulação do sangue.

Portanto, se vai viajar de ônibus ou carro, as paradas são sempre bem vindas. E para as viagens de avião, vale levantar e dar uma esticada nas pernas, indo até o banheiro, por exemplo.

