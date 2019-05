Novo líder conservador britânico deve ser anunciado até o fim de julho

Michael Holden, da Reuters Londres

O resultado da disputa para a escolha do novo líder do Partido Conservador, que substituirá Theresa May como premiê do Reino Unido, está previsto para ser anunciado antes que o Parlamento interrompa as atividades para o recesso de verão, informou a legenda nesta sexta-feira (24).

Mais cedo, May anunciou que vai renunciar ao cargo de líder do partido em 7 de junho, desencadeando uma corrida para substituí-la. O grupo Conservador anunciou que as nomeações de interessados se encerram na semana de 10 de junho.

“Rodadas sucessivas de votações vão acontecer até que a escolha final de candidatos, sob votação de todos os membros do partido, seja determinada”, disseram integrantes da legenda em comunicado.

“Esperamos que esse processo seja concluído no fim de junho, gerando uma série de atividades políticas em todo o Reino Unido, para que os membros se encontrem e questionem os candidatos e, então, votem a tempo de que o resultado seja anunciado antes de o Parlamento fechar as portas durante o verão.”

O Parlamento costuma interromper suas atividades no fim de julho para o recesso de verão.

Via Agencia Brasil