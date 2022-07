Foguetes ucranianos atingem área controlada pela Rússia

Kiev se prepara para contra-ataque no sul



Reuters

A Ucrânia relatou nesta terça-feira (12) ter realizado um ataque bem-sucedido com foguetes de longo alcance contra forças russas no sul da Ucrânia, território que planeja retomar em uma contraofensiva usando centenas de milhares de soldados.

Segundo a Ucrânia, o ataque atingiu um depósito de munição na cidade de Nova Kakhovka, na região de Kherson, e matou 52 russos. O bombardeio ocorreu depois que Washington forneceu à Ucrânia o sistema de artilharia móvel Himars, que Kiev diz estar começando a usar com eficácia cada vez maior.

Uma autoridade russa instalada em Kherson deu uma versão diferente – disse que pelo menos sete pessoas foram mortas no ataque ucraniano e que civis e infraestrutura civil foram atingidos.

A Reuters não pôde verificar independentemente os relatos do campo de batalha.

A área atingida pela Ucrânia é a mesma que as forças russas apreenderam após o lançamento, em 24 de fevereiro, do que Moscou chamou de “operação militar especial” e é considerada de importância estratégica: tem acesso ao Mar Negro, onde antes funcionava um próspero setor agrícola e um local ao norte da Crimeia, anexada pela Rússia.

Autoridades do governo ucraniano citam esforços para reunir até 1 milhão de soldados e falam do objetivo de recapturar partes do sul do país sob controle russo, que disseram ser importantes por razões econômicas e políticas.

“Com base nos resultados de nossas unidades de foguetes e artilharia, o inimigo perdeu 5️2, um obus Msta-B, um morteiro, sete veículos blindados e outros, bem como um depósito de munição em Nova Kakhovka”, disse o comando militar do sul da Ucrânia em comunicado.

Vídeos não verificados publicados nas mídias sociais mostraram fumaça e faíscas, seguidas por uma imensa bola de fogo em erupção no céu noturno. Imagens mostravam também escombros espalhados pelas ruas e prédios queimados.

Já imagens divulgadas pela mídia estatal russa mostraram um terreno baldio coberto de escombros e restos de edifícios.

O Ministério da Defesa ucraniano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o tipo de arma usada.

Vladimir Leontyev, chefe da administração civil-militar do distrito de Kakhovka, instalado na Rússia, disse, segundo a agência de notícias russa Tass, que pelo menos sete pessoas foram mortas no ataque e cerca de 60 ficaram feridas.

“Ainda há muitas pessoas sob os escombros. Os feridos estão sendo levados para o hospital, mas muitas pessoas estão sitiadas em seus apartamentos e casas”, declarou Leontyev.

