Como acertar na busca por um emprego

A PNAD Contínua trimestral, divulgada neste mês, demonstrou que a desocupação cresceu em 14 dos 27 estados, no primeiro trimestre de 2019. Dados como esse preocupam quem está em busca por uma recolocação formal no mercado de trabalho, por isso a Luandre, consultoria de RH, dá a dicas sobre como otimizar o tempo e saber onde e pelo que procurar.

1) O que estou procurando?

Antes de mais nada é importante ter em mente que tipo de formação, experiência e habilidades específicas o candidato possui e a que tipo de cargo elas se adequam. Cada empresa busca um tipo de profissional diferente. Às vezes, para uma é mais importante a formação e para outra, que anuncia o mesmo cargo, é preferível a experiência do candidato na função. Por isso, é importante que a pessoa preste muita atenção à exigência que a vaga apresenta e veja se estão realmente de acordo com suas características. Não vai adiantar ter todos os requisitos necessários para uma vaga de assistente administrativo, mas se candidatar à oportunidade de recepcionista, por exemplo.

2) Cadastro online

O CV em papel tem sido cada vez menos utilizado, dando lugar ao cadastro online, já que dessa forma seu currículo é visto por toda a equipe de recrutamento e seleção durante a triagem inicial, que é feita pelo sistema. Além disso, no cadastro online o candidato tem acesso imediato às inscrições e ao status dos processos seletivos. Em grande parte das unidades Luandre é assim. Lembrando que é fundamental atualizar sempre suas informações e preencher o cadastro com calma, não adianta preencher com informações muito objetivas ou realizar um “copia e cola. O selecionador precisa se interessar pelo que ele está lendo.

3) Redes sociais

Com as redes sociais cada vez mais em alta, muitas empresas as utilizam para divulgar vagas de emprego devido à alta concentração de usuários. O LinkedIn é a principal rede para networking e divulgação de oportunidades, pois é focada nesse tipo de assunto. Já o Facebook oferece diversos grupos de profissionais de áreas diferentes, que postam sobre novas vagas. O Instagram, tem sido utilizado cada vez mais devido à ferramenta do stories, que chama uma super atenção, e o Whatsapp possibilita a criação de grupos fechados. Ou seja, todas são ótimas alternativas para os candidatos.

