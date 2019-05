Técnicas de relaxamento ajudam a dormir mais rápido e melhor

Para muitos, pegar no sono à noite é uma tarefa árdua. Mesmo cansada, a pessoa tem dificuldades de dormir

Nos anos 1980, o treinador americano Lloyd Bud Winter criou uma técnica que promete fazer a pessoa pegar no sono em apenas dois minutos. Em resumo, o processo indica que o relaxamento é o principal ponto para apagar. “O treinador sugere técnicas de relaxamento, o que, sem dúvida, pode ajudar a adormecer”, diz a bióloga Cláudia Moreno, vice-presidente da ABS (Associação Brasileira do Sono).

“As técnicas de relaxamento são úteis a todos. É importante perceber que o cansaço ou fadiga podem atrapalhar o início do sono”, completa. Segundo o neurologista Fabio Porto, do Hospital das Clínicas, o tempo para dormir varia de pessoa para pessoa, e também de como ela está se sentindo no momento. “Caso a pessoa não esteja com sono, ela terá um tempo um pouco maior para dormir.

