EUA x França: favoritas ao título têm confronto antecipado no Mundial

Americanas e francesas disputam vaga na semifinal da Copa Feminina

Duas seleções favoritas ao título jogam nesta sexta-feira(28) pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. De um lado, os Estados Unidos, tricampeões. De outro, a França, anfitriã embalada pela torcida em casa. A expectativa para esse duelo se compara ao jogo da final da Copa do Mundo. As duas seleções têm arrebanhado torcedores e lotado estádios durante a competição.

O jogo está marcado para as 16h, no Parc des Princes, em Paris. Quem vencer passa de fase e enfrentará a Inglaterra na semifinal.

França

As francesas já marcaram sete gols e sofreram dois neste Mundial. Venceram a Coreia do Sul, a Noruega, a Nigéria, e eliminaram o Brasil.

A técnica Corinne Diacre não tem desfalques na equipe, embora as atletas estejam cansadas devido ao exautivo jogo passado, decidido na prorrogação.

Estados Unidos

As americanas fizeram 18 gols e sofreram apenas um. Ganharam da Tailândia, do Chile, da Suécia, e eliminaram a Espanha.

A treinadora Jill Ellis vai para o duelo com força máxima. Conta com a artilheira Alex Morgan e a capitã Megan Rapinoe.

Jogos das quartas de final da Copa feminina

Sábado (29)

Itália x Holanda

Alemanha x Suécia