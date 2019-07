Senado celebra 111 anos da imigração japonesa no Brasil

O Senado fará na segunda-feira (8), às 10h, sessão especial em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa no Brasil. A homenagem lembra a chegada aos portos brasileiros, em junho de 1908, do Kasato Maru, navio que trouxe japoneses para trabalhar nas fazendas do interior paulista. Mais de 700 japoneses desembarcaram no país na época.

Hoje o Brasil abriga a maior comunidade de descendentes nipônicos do mundo, com cerca de 2 milhões de nikkeis (termo usado para denominar os japoneses e seus descendentes que nasceram ou vivem fora do Japão).

O pedido para a homenagem (RQS 513/2019), de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), foi aprovado na terça-feira (2). De acordo com a parlamentar, Japão e Brasil são países amigos que compartilham no cenário internacional os princípios de liberdade, democracia, proteção aos direitos humanos e valorização do Estado democrático de direito. Segundo ela, várias empresas e projetos econômicos são desenvolvidos em comum pelos dois países, como o Programa de Cooperação NipoBrasileira dos Cerrados (Prodecer), Usiminas, Albras, Cenibra e Ishibras, entre outras.

Os senadores Eduardo Girão (Podemos-CE), Weverton (PDT-MA), Renilde Bulhões (Pros-AL), Paulo Paim (PT-RS), Zenaide Maia (Pros-RN) e Reguffe (sem partido-DF) também apoiaram a homenagem.

Relações bilaterais

Para fomento das relações e parcerias entre os países, foram instalados no Congresso Nacional o Grupo Parlamentar Brasil-Japão, em 2003, e a Frente Parlamentar Mista Brasil-Japão, em 2015.

Morgana Nathany, sob supervisão de Sheyla Assunção

Agência Senado