Corpo de João Gilberto será velado nesta segunda no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

O corpo do cantor e compositor João Gilberto será velado nesta segunda-feira (8) no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, na região central da cidade.

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura, que disponibilizou o espaço do teatro para a despedida de João Gilberto, o velório será aberto ao público entre 9h e 14h.

O artista morreu no ultimo sábado, aos 88 anos de idade, em sua residência, no Leblon, na zona sul do Rio.

Desde então, João Gilberto tem recebido inúmeras homenagens de colegas de profissão e autoridades.

A prefeitura de Juazeiro, cidade natal do cantor, e o estado da Bahia, decretaram luto oficial de três dias.

O Secretario Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, publicou uma nota de pesar destacando que o cantor revolucionou o cenário musical brasileiro e foi responsável por amplificar o alcance da música do Brasil no mundo a ponto de influenciar, por exemplo, o jazz dos Estados Unidos.

No Rio, tanto o governador do Estado Wilson Witzel, quanto o prefeito Marcelo Crivella, também publicaram notas de pesar.

João Gilberto vinha enfrentando diversos problemas de saúde e foi interditado judicialmente no final do ano passado. A causa da morte dele, no entanto, ainda não foi divulgada pela família.

O artista, que considerado o pai da Bossa Nova, recebeu também inúmeras homenagens públicas neste domingo de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury, entre outros.

Bebel Gilberto, também cantora, filha do artista, que realizava uma turnê pelos Estados Unidos, chegou ao Rio neste domingo para acompanhar o enterro do pai.

EBC